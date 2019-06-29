Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с КазахстаномRT на русском 08:42

В Оренбургской области на приграничной с Казахстаном территории начался пожар, есть угроза населённым пунктам. Власти готовятся к эвакуации населения одного из сёл, сообщили в региональном главке МЧС России.
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Снята угроза распространения пожара на село Хабарное под Оренбургом

News.ru12:56

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

RT на русском13:07

Минобороны направило самолёт в Оренбуржье для тушения природного пожара

Говорит Москва11:59

В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет

РИА Новости12:12

Угроза распространения природного пожара на село Хабарное под Оренбургом снята

ТАСС12:42

Детей эвакуировали из лагеря из-за природного пожара в Оренбуржье

Интерфакс09:03

Сильный пожар на границе Казахстана с Новотроицком: село Хабарное готовят к эвакуации

Вестирама.ру07:03
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
Футбол

«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу»

«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.
Обновлено в 12:18
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Ранее в субботу СМИ сообщали, что в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 14:29
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Политика

Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ

СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Экономика

МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (6 +) состоятся 10 – 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум".
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие

Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»

Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи

По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Происшествия

На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото

Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов.
Обновлено в 13:54
Футбол

Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Общество

Медведев утвердил список запрещенных к содержанию дома животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений, среди которых находился и список запрещенных к содержанию в домашних условиях животных, а также исключения, не попадающие под запрет.
Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Обновлено в 11:58
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Страны G20 откажут коррупционерам в убежище

Обновлено в 06:10
Религия

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Футбол

«Рубин» объявил о переходе Сутормина

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.
Обновлено в 11:03
Общество

Москва установила температурный антирекорд

В субботу, 29 июня, в Москве установилась аномально низкая температура.
Обновлено в 13:45
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Игры

Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3

Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
Обновлено в 05:45
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
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