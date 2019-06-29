В Оренбуржье начался природный пожар на границе с КазахстаномRT на русском 08:42

В Оренбургской области на приграничной с Казахстаном территории начался пожар, есть угроза населённым пунктам. Власти готовятся к эвакуации населения одного из сёл, сообщили в региональном главке МЧС России.

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

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