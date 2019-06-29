Происшествия
В Оренбуржье начался природный пожар на границе с КазахстаномRT на русском 08:42
В Оренбургской области на приграничной с Казахстаном территории начался пожар, есть угроза населённым пунктам. Власти готовятся к эвакуации населения одного из сёл, сообщили в региональном главке МЧС России.
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Футбол
«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу»
«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.
Обновлено в 12:18
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Ранее в субботу СМИ сообщали, что в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 14:29
Политика
Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Политика
Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ
СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Неизвестный расстрелял человека в торговом центре
Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Экономика
МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка
III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (6 +) состоятся 10 – 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум".
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие
Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»
Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи
По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Происшествия
На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото
Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов.
Обновлено в 13:54
Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию дома животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений, среди которых находился и список запрещенных к содержанию в домашних условиях животных, а также исключения, не попадающие под запрет.
Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 11:58
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Страны G20 откажут коррупционерам в убежище
Обновлено в 06:10
Религия
В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья
Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Сутормина
«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.
Обновлено в 11:03
Общество
Москва установила температурный антирекорд
В субботу, 29 июня, в Москве установилась аномально низкая температура.
Обновлено в 13:45
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01