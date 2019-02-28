В «Оренбурге» заверили, что Федотова никто не уволитНева Спорт 06:42

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Владимира Федотова. По словам Столыпина, он не понимает, откуда берется такая информация. Функционер заверил, что увольнения Федотова нет и не планируется.

В «Оренбурге» заверили, что Федотова никто не уволит

Спорт день за днем

Политика Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Общество В России вступает в силу обязательная маркировка табачных изделий Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступает в силу в России с 1 марта 2019 года.

Экономика Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7 Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS.

Происшествия У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в связи с 8 Марта Три выходных подряд — 8, 9 и 10 марта — ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием Международного женского дня.

Армия и оружие Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.

Политика КНДР выступила на саммите за частичную отмену санкций США Во время саммита США и КНДР во Вьетнаме Пхеньян выступил за частичную, а не полную отмену санкций со стороны Вашингтона в обмен на демонтаж объектов, связанных с ядерной программой.

Политика Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".

Политика В Сети появилось видео, как Порошенко щипает мужчину за нос В Сети появилось видео, на котором, президент Украины Петр Порошенко щипает за нос мужчину.

Политика США объявили награду за информацию о местонахождении сына бен Ладена США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене - сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, сообщил глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента Майкл Эванофф.

Футбол «Валенсия» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании по футболу Футболисты "Валенсии" со счетом 1:0 обыграли "Бетис" в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе "Месталья".

Технологии Пятивалютная корзина: страны БРИКС создают единый платежный сервис В одну копилку Разработка Новой международной платежной системы (НМПС) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) обсуждалась на заседании российской части Делового совета "пятерки" 19 февраля, рассказал "Известиям" глава этой группы, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

Политика Зеленский назвал условия переговоров с Россией Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет "война" России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров.

Происшествия Российское грузовое судно врезалось в мост в Пусане Грузовое судно Seagrand, следовавшее под российским флагом, врезалось в четверг в мост в портовом городе Пусан.

Транспорт С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку "Вафельная" дорожная разметка обозначает участки на перекрестках, выезд на которые во время затора даже при зеленом сигнале светофора запрещен.

Энергетика «Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Происшествия Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье В результате инцидента погибли два человека. Крушение произошло в районе садового товарищества "Отдых".

Культура Умерла звезда сериала «Нашествие» актриса Лиза Шеридан В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист".

Политика Столтенберг ответил на обвинения НАТО в провокациях против России Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявления о том, что расширение альянса на Восток является провокацией против России.

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.

Происшествия Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.

Происшествия Полиция сорвала вечеринку Boiler Room в Москве Полицейские ворвались на вечеринку Boiler Room x Ballantine's True Music, которая проходит в московском клубе «Модуль».

Экономика Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.

Происшествия В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.