Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737РБК 06:05
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил представитель авиакомпании Игорь Александров. Лайнер следовал в Оренбург рейсом из Москвы.
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Обратный вылет самолёта рейса Оренбург-Москва борта Nordwind задерживается из-за жёсткой посадки
Эхо Москвы Оренбург07:03
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