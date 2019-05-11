Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737РБК 06:05

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил представитель авиакомпании Игорь Александров. Лайнер следовал в Оренбург рейсом из Москвы.
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В СК РФ прокомментировали жесткую посадку Boeing 737 в аэропорту Оренбурга

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