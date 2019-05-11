Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737РБК 06:05
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил представитель авиакомпании Игорь Александров. Лайнер следовал в Оренбург рейсом из Москвы.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
В Лион, чтобы возглавить манифестантов, прибыл один из самых знаменитых "желтых жилетов" - Жером Родризес, пострадавший весной во время одной из манифестаций в Париже - у него тяжелая травма глаза от резиновой пули.
Обновлено в 07:45
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Происшествия
МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ
У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено в 14:28
Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Здоровье
Врачи рассказали, есть ли шанс дожить до ста лет в большом городе
После 40 лет необходимы регулярные медосмотры, которые недавно в стране стали обязательными.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Зачем астраханцам пиво советуют заменить кефиром
Обычно наш организм теряет за сутки 2-2,5 литра влаги, а в жаркую погоду этот объем возрастает до 4 литров.
Обновлено в 12:23
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
Сотрудники сервиса проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето в период с января по апрель, и определили самые бюджетные направления для путешествий.
Обновлено в 15:09
Политика
Украинский дипломат счел опасной отмену визита адвоката Трампа в Киев
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал опасным заявление личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который отказался от поездки в Киев.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Политика
The New Yorker (США): пугающая ностальгия Путина и Трампа по Второй мировой войне (The New Yorker)
Владимир Путин встретился с группой ветеранов Великой отечественной войны — тех четырех лет (так в тексте прим.ред.) Второй мировой войны, когда Советский Союз воевал с Германией — и поднял тост за великую победу.
Обновлено в 17:45
Кино
Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо
Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике
На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Дочери Сергея Доренко попросили расследовать причину смерти отца
Дочери главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко попросили правоохранительные органы провести расследование обстоятельств смерти их отца.
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Феттель: В Mercedes добились большего прогресса
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Армия Сирии ликвидировала более 40 боевиков в провинции Хама
Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама, были убиты более 40 членов экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
Обновлено в 01:59
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Футбол
ФК «Краснодар» разгромил «Енисей» в Красноярске
Обновлено в 09:59