Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737РИА Новости 05:04
Лайнер совершал рейс из Москвы. Обратный вылет задерживается на неопределенное время, добавил собеседник агентства. Вылет в столицу был запланирован на 12:10 по местному времени.
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