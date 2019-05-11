Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737РИА Новости 05:04

Лайнер совершал рейс из Москвы. Обратный вылет задерживается на неопределенное время, добавил собеседник агентства. Вылет в столицу был запланирован на 12:10 по местному времени.
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В СК РФ прокомментировали жесткую посадку Boeing 737 в аэропорту Оренбурга

ТК Звезда07:33

СК на транспорте начал проверку после жесткой посадки самолета в Оренбурге

ТАСС08:11

СК проводит проверку после сообщений СМИ о жёсткой посадке самолёта рейса Москва-Оренбург компании Nordwind

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Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Оренбурге

РИА Оренбуржье07:13

В СК заинтересовались жесткой посадкой Boeing 737 в Оренбурге

РБК11:15

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

РИА Новости05:04

Самолет, совершивший в Оренбурге жесткую посадку, приземлился в Москве

Orenday.ru08:07
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Происшествия

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Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
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Происшествия

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Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Футбол

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Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 27:25 обыграл французский "Мец" в полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:36
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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

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Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
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Происшествия

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Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
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«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

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Армия Сирии ликвидировала более 40 террористов в провинции Хама

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На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
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Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
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Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
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В беседе с Лерой Кудрявцевой спортсменка впервые откровенно рассказала о разводе со своим первым мужем Сергеем Михеевым.
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Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
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