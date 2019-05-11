Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737РИА Новости 05:04
Лайнер совершал рейс из Москвы. Обратный вылет задерживается на неопределенное время, добавил собеседник агентства. Вылет в столицу был запланирован на 12:10 по местному времени.
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Политика
Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии
Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено в 21:06
Футбол
Месси сбрил бороду после поражения от «Ливерпуля». Фото
После поражения от "Ливерпуля" (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду.
Обновлено в 20:54
Кино
Сериал «Смертельное оружие» закроют
Сериал был основан на полнометражных фильмах, в которых главные роли исполняли Мел Гибсон и Дэнни Гловер.
Обновлено в 04:40
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Здоровье
Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить
Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.
Обновлено в 15:40
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
Обновлено в 19:54
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Во Флориде разбился самолет
Жертвой крушения стал один человек, сообщает Naples Daily News. Разбился самолет около жилых домов.
Обновлено в 20:24
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области
В Переславском районе Ярославской области в ДТП погибли четыре человека, ещё четверо ранены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Обновлено в 14:16
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Общество
Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии
Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Культура
В Берлине впервые прошли Дни Эрмитажа 6 и 7 мая
В Берлине впервые прошли Дни Эрмитажа 6 и 7 мая, посвященные инновациям в музейном деле.
Обновлено в 13:57
Авто
FAW начал продажи нового премиум-кроссовера Hongqi HS5
Напомним, что в начале прошлого года руководство FAW перешло на совершенно новую стратегию развития бизнеса, заявив, что в ближайшее время запустит 4 серии продуктов: L, S, H и Q. Компания полагает, что роскошный Hongqi HS5 с его уникальным современным дизайном, ставший первой моделью проекта Red Flag, будет лидировать на местном рынке среди всех внедорожников B-класса.
Обновлено в 08:23
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Краснодар» забил второй гол «Енисею»
"Краснодар" удвоил преимущество в матче 28-го тура чемпионата России против "Енисея". На 36-й минуте отличился Юрий Газинский.
Обновлено в 07:40
Культура
Умер актер Клемент фон Франкенстайн
Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
Обновлено в 15:24
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Общество
Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро
Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов
"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25.
Обновлено в 13:45