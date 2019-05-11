Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737РИА Новости 05:04
Лайнер совершал рейс из Москвы. Обратный вылет задерживается на неопределенное время, добавил собеседник агентства. Вылет в столицу был запланирован на 12:10 по местному времени.
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Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
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В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы
По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра после бунта, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
Обновлено в 10:26
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В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.
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Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
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Общество
Мэр Москвы пригласил горожан на археологические экскурсии
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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
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Обновлено в 05:54
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Крымский отдых входит в моду у украинцев
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На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
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«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ
В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи».
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Происшествия
Largus едва не свалился в Невку на Выборгской набережной
На Выборгской набережной Lada Largus едва не слетела в Невку, сообщили очевидцы в социальных сетях 11 мая.
Обновлено в 10:01
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Хоккей
Воробьев объяснил, почему Панарин не был вызван в сборную
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Здоровье
В Тульской области ищут главврача в районную больницу
Тульский Минздрав объявил конкурс на замещение вакантной должности главного врача Суворовской районной больницы.
Обновлено в 03:31
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
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Авто
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Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
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Строительство республики с нуля: ДНР отмечает пятилетие
Референдум о самоопределении проводился на фоне объявленной Киевом военной операции против жителей Донбасса, не признавших легитимность февральского госпереворота и провозгласивших создание народных республик.
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Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге
В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.
Обновлено вчера в 20:51
Культура
На фестивале в Хельсинки сыграют 8-часовое произведение Макса Рихтера
Организаторы фестиваля подготовили для гостей шатры со спальными местами, а также сто палаток для тех, кто предпочитает уединение.
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