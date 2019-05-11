Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737РИА Новости 05:04

Лайнер совершал рейс из Москвы. Обратный вылет задерживается на неопределенное время, добавил собеседник агентства. Вылет в столицу был запланирован на 12:10 по местному времени.
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В СК заинтересовались жесткой посадкой Boeing 737 в Оренбурге

РБК11:15

СК на транспорте начал проверку после жесткой посадки самолета в Оренбурге

ТАСС08:11

Самолет, совершивший в Оренбурге жесткую посадку, приземлился в Москве

Orenday.ru08:07

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Оренбурге

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В СК РФ прокомментировали жесткую посадку Boeing 737 в аэропорту Оренбурга

ТК Звезда07:33

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

РИА Новости05:04

СК проводит проверку после сообщений СМИ о жёсткой посадке самолёта рейса Москва-Оренбург компании Nordwind

Эхо Москвы Оренбург11:18
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
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Армия и оружие

Полигон Чауда в Крыму готовят для соревнований «Авиадартс»

Специалисты полигонной службы ВКС РФ подготовили для всероссийских соревнований «Авиадартс» на полигоне Чауда в Крыму более 70 новых наземных целей 12 типов.
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Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
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Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
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В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

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Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

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Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

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Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
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«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рождения

Обновлено в 05:38
Кино

Киану Ривз назвал хобби Джона Уика

У известного наемного убийцы Джона Уика оказалось весьма оригинальное хобби.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
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В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики

В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Культура

Умер актёр Клемент фон Франкенштейн

Британский актёр Клемент фон Франкенштейн скончался на 75 году жизни.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Гаджеты

Fujifilm готовит преемника для премиальной камеры X100F

Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.
Обновлено в 09:36
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Трабукки рассказал, что Каррера хотел отправить Глушакова в аренду из «Спартака»

Обновлено в 13:30
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
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Шоу-бизнес

Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
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В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ

Обновлено в 09:19
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
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Происшествия

Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса

Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Компания Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
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