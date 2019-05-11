Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737РИА Новости 05:04
Лайнер совершал рейс из Москвы. Обратный вылет задерживается на неопределенное время, добавил собеседник агентства. Вылет в столицу был запланирован на 12:10 по местному времени.
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Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Полигон Чауда в Крыму готовят для соревнований «Авиадартс»
Специалисты полигонной службы ВКС РФ подготовили для всероссийских соревнований «Авиадартс» на полигоне Чауда в Крыму более 70 новых наземных целей 12 типов.
Обновлено в 13:27
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рождения
Обновлено в 05:38
Кино
Киану Ривз назвал хобби Джона Уика
У известного наемного убийцы Джона Уика оказалось весьма оригинальное хобби.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Политика
В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики
В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Культура
Умер актёр Клемент фон Франкенштейн
Британский актёр Клемент фон Франкенштейн скончался на 75 году жизни.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Fujifilm готовит преемника для премиальной камеры X100F
Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.
Обновлено в 09:36
Футбол
Трабукки рассказал, что Каррера хотел отправить Глушакова в аренду из «Спартака»
Обновлено в 13:30
Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Обновлено в 09:19
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления
Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса
Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Компания Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04