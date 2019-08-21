Футбол

В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублейNews.ru 05:08

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным. Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации.
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Президент ФК «Оренбург» не видит ничего особенного в продаже Сутормина за 50 тыс. рублей

Продажа полузащитника футбольного клуба "Оренбург" Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент клуба Владимир Кияев, за чью команду игрок выступал с января 2018 года по май 2019 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Алексей Сутормин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита».
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