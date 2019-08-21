Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублейNews.ru 05:08
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным. Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации.
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Продажа полузащитника футбольного клуба "Оренбург" Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент клуба Владимир Кияев, за чью команду игрок выступал с января 2018 года по май 2019 года.ТАСС03:44
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