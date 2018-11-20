Максим Анатольевич Володько Белорусский футболист

Белорусский футболист, защитник клуба БАТЭ и сборной Белоруссии. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Максим Володько - один из тех игроков, которые одинаково хорошо могут сыграть и в атаке, и в обороне.