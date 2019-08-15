Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенкаРБК 05:57
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Она рассказала корреспонденту NGS55.RU, что муж уехал вчера, 14 августа, в 5 утра на работу, а затем он с коллегами выдвинулся в Большеречье.НГС5513 августа в 23:16
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Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия
«Молодцы, все четко сделали». Пилотов А321 представят к наградам
Экипаж самолета, 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, как сообщает РИА Новости, представят к наградам, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 12:44
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.
Обновлено в 13:56
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
Обновлено в 07:00
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Авто
В России предложили ужесточить правила техосмотра
В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Происшествия
На севере Москвы потушили пожар в ангаре
Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомили детей
15 августа и Виторган, и Нинидзе опубликовали на своих страницах в Инстаграме кадры с детьми: Максим позирует с 23-летней Полиной, 18-летним Данилом и 2-летним Платоном, а Нино — с 4-летним сыном Сандриком.
Обновлено в 13:24
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Общество
Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Авто
Kia показала новый кроссовер Kia KX3
Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском
Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.
Обновлено в 10:13
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23