Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенкаРБК 05:57

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
Читать в источнике
Комментировать163
с чего всё началось

Согрет и накормлен: Колю Бархатова обнаружили девушки-поисковики из Москвы и ОМОНовцы

Она рассказала корреспонденту NGS55.RU, что муж уехал вчера, 14 августа, в 5 утра на работу, а затем он с коллегами выдвинулся в Большеречье.
НГС5513 августа в 23:16

Подробнее о событии

Пропавший в лесу под Омском трехлетний мальчик нашелся живым

РИА Новости11:52

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

РБК05:57

Пропавшего в лесу в Омской области трехлетнего мальчика нашли живым

ТАСС04:59

Появилось видео спасения блуждавшего двое суток по омской тайге мальчика

Известия09:28

Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику

RT на русском06:37

Пропавшего мальчика в Омской области нашли живым

РЕН ТВ04:57

Об успешном окончании поисков мальчика в омской тайге объявлено официально

REGNUM06:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия

Появилось несколько видео аварийной посадки самолета в Жуковском

Обновлено в 03:44
Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Обновлено в 14:40
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:58
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия

«Молодцы, все четко сделали». Пилотов А321 представят к наградам

Экипаж самолета, 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, как сообщает РИА Новости, представят к наградам, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 12:44
Политика

Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге

Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.
Обновлено в 13:56
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика

«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Общество

«Дом-2» переедет в более просторные павильоны

Обновлено в 07:00
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Спорт

Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Политика

В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату

США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Обновлено в 08:39
Авто

В России предложили ужесточить правила техосмотра

В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Происшествия

На севере Москвы потушили пожар в ангаре

Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомили детей

15 августа и Виторган, и Нинидзе опубликовали на своих страницах в Инстаграме кадры с детьми: Максим позирует с 23-летней Полиной, 18-летним Данилом и 2-летним Платоном, а Нино — с 4-летним сыном Сандриком.
Обновлено в 13:24
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Общество

Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Авто

Kia показала новый кроссовер Kia KX3

Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском

Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.
Обновлено в 10:13
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия

WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна

После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Общество

Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН

Обновлено в 08:09
Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное