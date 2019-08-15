Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчикаРИА Новости 05:12
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
Она рассказала корреспонденту NGS55.RU, что муж уехал вчера, 14 августа, в 5 утра на работу, а затем он с коллегами выдвинулся в Большеречье.НГС5513 августа в 23:16
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия
К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.
Обновлено в 12:26
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку из-за Алексея Меняйло
Голодовку Соболь объявила 13 июля после того, как ей отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Минэкономики предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
Министерство экономического развития разработало документ, в котором предлагается отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа для ресторанов.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321
Обновлено в 01:59
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Космос
Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь
Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
На севере Москвы загорелся ангар
Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.
Обновлено в 13:09
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено в 11:40
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве
Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные заболевания школьников
Исследование здоровья детей с 2005 по 2015 год проводили эксперты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Министерстве здравоохранения, сообщает RT.
Обновлено в 03:49
Игры
Mutant Year Zero и Hyper Light Drifter бесплатно раздают в Epic Games Store, а на очереди Fez
Обновлено в 11:12
Авто
В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40
Происшествия
Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Общество
Пять человек получили ранения из-за тайфуна «Кроса» в Японии
Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 00:38
Общество
На популярном сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «полицейский снайпер ОМОН»
В свою очередь HeadHunter утверждает, что вакансию разместило именно это ведомство.
Обновлено в 13:01
Авто
Представлена внедорожная версия пикапа Ford Ranger 2WD 2020 года
Ford уже принимает заказы на 2WD Ranger, оснащенный пакетом FX2, и просит за такую версию пикапа дополнительные 595 долларов или 38 853 рублей, тогда как вышеупомянутый пакет FX4 с 4WD стоит 1 295 долларов или 84 563 рублей.
Обновлено вчера в 07:13