Она рассказала корреспонденту NGS55.RU, что муж уехал вчера, 14 августа, в 5 утра на работу, а затем он с коллегами выдвинулся в Большеречье.

с чего всё началось

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку из-за Алексея Меняйло Голодовку Соболь объявила 13 июля после того, как ей отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.

Общество Минэкономики предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов Министерство экономического развития разработало документ, в котором предлагается отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа для ресторанов.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Космос Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Происшествия На севере Москвы загорелся ангар Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Шоу-бизнес Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.

Футбол Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм) Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.

Происшествия Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные заболевания школьников Исследование здоровья детей с 2005 по 2015 год проводили эксперты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Министерстве здравоохранения, сообщает RT.

Авто В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).

Происшествия Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Происшествия В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Общество Пять человек получили ранения из-за тайфуна «Кроса» в Японии Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.