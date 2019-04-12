Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддомеРИА Новости вчера в 09:30
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары. Налоговое уведомление почти на две с половиной тысячи рублей пришло женщине на минувшей неделе.
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