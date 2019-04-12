Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддомеРИА Новости 09:30
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары. Налоговое уведомление почти на две с половиной тысячи рублей пришло женщине на минувшей неделе.
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Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, перевозить его в Москву пока не планируется.
Обновлено в 08:59
Музыка
Сводный детский оркестр из более 1 тыс. юных музыкантов выступит в «Зарядье»
12 мая в рамках смотра-конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа более 1 тыс. юных музыкантов на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" выступят в Сводном оркестре "Спасская башня детям", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46
Энергетика
Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефти
Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Политика
Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца
Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца.
Обновлено в 08:27
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Кино
Ален Делон получит в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
Почётную «Золотую пальмовую ветвь» вручат актёру Алену Делону за выдающуюся карьеру в кинематографе.
Обновлено в 12:23
Футбол
Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики команды
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Нантом».
Обновлено в 05:01
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Авто
Haima показала серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей
Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 03:13
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Несколько ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, четыре человека погибли, 23 пострадали, утверждает ливийская газета The Libya Observer со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:25
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Игры
По God of War выпустят карточную игру
Компания CMON сообщила, что скоро выйдет настольная карточная игра по последней части God of War.
Обновлено в 12:59
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено 15 апреля в 13:41
Политика
Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Польше загорелся грузовик американских военных
В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.
Обновлено в 12:54
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44