Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букетИзвестия вчера в 10:04
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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Чиновники из своего кармана достали 2,5 тысячи на «цветочный налог» для омички
РИА ОмскИнформвчера в 10:16
Чиновники принесли деньги омичке, с которой требовали заплатить налог за подарки
Новый Омсквчера в 22:26
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
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По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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Минниханов прибыл в Уфу для участия в Днях Татарстана в Башкортостане
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Уфу для участия в проведении Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан.
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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10 апреля стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.
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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
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Правительство Бразилии не будет регулировать цены на топливо
В прошлый четверг Petrobras объявил о намерении проиндексировать на 5,74% стоимость дизельного топлива, однако позже, после звонка Болсонару главе компании Роберту Кастелу Бранку, цены остались на прежнем с 22 марта уровне - на отметке 2,1 реала за литр (около 35 рублей).
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Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено вчера в 05:44
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Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
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Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»
Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено вчера в 15:56
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
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Renault представила квадратный фургон EZ-Flex
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено вчера в 12:55
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Мужчина десятки лет растил на спине 15-килограммовую опухоль
68-летний мужчина по фамилии Тан прожил с опухолью, достигавшей 85 сантиметров в длину и 65 сантиметров в ширину, больше 30 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
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Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено вчера в 05:55
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Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с нарушением сознания
Писателя Дмитрия Быкова в тяжелом состоянии и с нарушением сознания доставили в больницу Уфы с борта самолета.
Обновлено вчера в 07:54
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В России разработали магнитный холодильник
Холодильник нового поколения, работающий не на жидкости, переходящей в газ, а на магнитном металле, разработали российские инженеры.
Обновлено вчера в 20:47
Здоровье
В Хабаровском крае продолжат поддержку сельских врачей
Профильная программа "Кадры здравоохранения" будет продлена в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 21:29
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Светлана Медведева стоя подпевала Пугачёвой на юбилейном концерте
Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана тоже посетила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 15:23
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Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Транспорт
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Обновлено вчера в 22:02