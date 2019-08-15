Происшествия
В Омске возбудили уголовное дело о гибели трехлетней девочкиРоссийская газета 01:57
Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки на территории Кировского административного округа. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
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Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-летней девочки
12 Канал Омсквчера в 23:59
Омский следком возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней Даши Циммер
Омскрегионвчера в 23:49
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Происшествия
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Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
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Эксперты составили список из самых распространенных привычек владельцев,наносящих вред смартфонам.
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Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 году
За две недели августа рынок акций США уже дважды показал наиболее серьезное однодневное снижение за год: до 14 августа самая негативная однодневная динамика на фондовом рынке США была отмечена 5 августа на фоне обострения торгового конфликта с Китаем.
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В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
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Политика
Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.
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В ДТП на Кубани погибли три человека
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Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
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«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
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Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
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Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
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Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено 12 августа в 09:53
Политика
СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра
Вся операция держалась в строгой тайне, руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Более 40% россиян ежемесячно тратят всю свою зарплату
Всю свою ежемесячную зарплату тратят 43% россиян независимо от размера дохода, сообщил заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин по итогам проведенного компанией исследования.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Экономика
Список моногородов могут пересмотреть осенью 2020 года
Список моногородов России планируется пересмотреть осенью 2020 года, убрав из него моногорода, экономика которых стала устойчивой, сообщила гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева в четверг журналистам.
Обновлено в 02:49
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
Обновлено вчера в 03:24
Транспорт
«Автодор» задумал сделать платной дорогу Адлер — Красная поляна
Проезд по дороге Адлер — Красная поляна может стать платным.
Обновлено в 03:54
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
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Авто
Новую Hyundai Creta показали на первых официальных фото
Местные СМИ раскрыли основные характеристики новинки, а в базе Минпромторга КНР появились первые фотографии товарной версии кросса.
Обновлено в 03:36
Политика
«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G
Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 02:42
Происшествия
Пропавшего в горах КБР шестилетнего мальчика из Башкирии нашли живым
Пропавшего в горах в Эльбрусском районе шестилетнего мальчика из Башкирии нашли, медицинская помощь ему не требуется, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 12:14