Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки на территории Кировского административного округа. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Омске возбудили уголовное дело о гибели трехлетней девочки

Экономика Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 году За две недели августа рынок акций США уже дважды показал наиболее серьезное однодневное снижение за год: до 14 августа самая негативная однодневная динамика на фондовом рынке США была отмечена 5 августа на фоне обострения торгового конфликта с Китаем.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Политика Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Спорт Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне» Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.

Политика СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра Вся операция держалась в строгой тайне, руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».

Экономика Более 40% россиян ежемесячно тратят всю свою зарплату Всю свою ежемесячную зарплату тратят 43% россиян независимо от размера дохода, сообщил заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин по итогам проведенного компанией исследования.

Происшествия Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".

Экономика Список моногородов могут пересмотреть осенью 2020 года Список моногородов России планируется пересмотреть осенью 2020 года, убрав из него моногорода, экономика которых стала устойчивой, сообщила гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева в четверг журналистам.

Политика У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.

Общество Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).

Авто Новую Hyundai Creta показали на первых официальных фото Местные СМИ раскрыли основные характеристики новинки, а в базе Минпромторга КНР появились первые фотографии товарной версии кросса.

Политика «Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).