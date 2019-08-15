Происшествия
В Омске возбудили уголовное дело о гибели трехлетней девочкиРоссийская газета 01:57
Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки на территории Кировского административного округа. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
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Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-летней девочки
12 Канал Омсквчера в 23:59
Омский следком возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней Даши Циммер
Омскрегионвчера в 23:49
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