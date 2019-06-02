Политика
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей КазанникРоссийская газета 04:30
В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ. Как передает РИА Новости, прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.ВОмскевчера в 22:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Здоровье
Эксперты дали рекомендации студентам по «выживанию» в период сессии
Эксперты озвучили рекомендации для студентов, актуальные на период сдачи сессии.
Обновлено в 08:22
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Политика
Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам
По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено вчера в 09:39
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала лицо дочери
Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции
В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Авто
FV Frangivento показал 1010-сильный суперкар Asfane DieciDieci
Дебют прошел на специальном мероприятии в Италии Итальянский стартап FV Frangivento презентовал свою новинку — суперкар Asfane DieciDieci.
Обновлено в 10:11
Политика
Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Ученые назвали три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Специалисты организации Skin Cancer Foundation из США заявили, что недостаточно избегать солнечных лучей и сокращать время пребывания под солнцем, чтобы максимально защитить себя от рака кожи.
Обновлено в 05:04
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Технологии
Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов»
Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов», о свойствах которых большинство людей просто не знает.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Обновлено в 07:25
Кино
Кирилл Серебренников начнет съемки нового фильма зимой
Обновлено в 06:09
Авто
Шестилетний Chevrolet Corvette получил внешность модели 1967 года
Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Общество
Жителям голландской провинции раздали духи с запахом экстази
В нидерландском городе Хертогенбосе началась кампания, в рамках которой местным жителям раздают духи с ароматом наркотического вещества – экстази.
Обновлено в 09:17