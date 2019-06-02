Политика

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей КазанникРоссийская газета 04:30

В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ. Как передает РИА Новости, прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ.
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Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.
ВОмскевчера в 22:29

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Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

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Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

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В Омске умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

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Скончался бывший генпрокурор России, самый известный омский юрист Казанник

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Умер бывший генпрокурор России, известный омский юрист Алексей Казанник

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Ушел из жизни бывший генпрокурор России Алексей Казанник

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Скончался бывший генпрокурор России и известный омский юрист Алексей Казанник

Город55.ру02:16
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Алексей Иванович Казанник
Российский юрист
Российский юрист, политик, доктор юридических наук, профессор. Генеральный прокурор Российской Федерации. Государственный советник юстиции 1 класса.
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