Общество

В Омске окончательно отказались строить метроРИА Новости 02:46

В Омске окончательно отказались от строительства метро, сообщила пресс-служба вице-премьера России Виталия Мутко.
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Метро станет трамваем: в Москве признали омский метрополитен несостоявшимся

Город55.ру07:18

Омское метро так и останется мечтой

БК5502:38

Федеральное правительство приняло окончательное решение: метро в Омске не будет

НГС.Омск02:42

Достройку омского метрополитена признали нецелесообразной

ТАСС01:53

Федеральное правительство не видит необходимости строить метро в Омске

Коммерческие Вести03:36

Омское метро окончательно похоронили

РИА ОмскИнформ05:06

В Омске не будут достраивать метро и перенесут аэропорт

Forbes00:45
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Политика

В НАТО назвали неприемлемым заявление Путина о «нацеливании» ракет

В НАТО считают неприемлемыми слова президента России Владимира Путина, который заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из Договора РСМД в случае размещения американских ракет в Европе.
Обновлено в 10:31
Политика

Путин пообещал доплатить пенсионерам

Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин назвал главную тему послания Федеральному собранию

Президент Владимир Путин начал выступать со своим 15-м обращением к Федеральному собранию. Послание главы государства проходит в Манеже.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии

Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм.
Обновлено в 09:58
Политика

Путин предложил ввести ипотечные каникулы в России

Как отметил Владимир Путин, необходимо ввести ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Обновлено в 03:40
Театры

Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко

Обновлено в 08:04
Происшествия

СКР возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма после трех взрывов в Донецке.
Обновлено в 10:22
Экономика

Bloomberg рассчитал для России «индекс греха»

Россия заняла 48-е место в составленном Bloomberg рейтинге 50 стран по уровню финансовой доступности наркотиков.
Обновлено в 10:20
Политика

В России появится программа «Земский учитель»

В России введут программу «Земский учитель». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд

Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»

Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Политика

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Путин снова пообещал ограничить давление силовиков на бизнес

«Бизнес не должен ходить под статьей», – заявил в среду президент Владимир Путин в своем послании парламенту.
Обновлено в 05:48
Хоккей

«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» и не попала в плей-офф КХЛ

Обновлено в 10:20
Футбол

Семак: хавбек Мусаев имеет шанс сыграть против «Фенербахче» в ЛЕ

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что 20-летний воспитанник футбольного клуба Леон Мусаев имеет шанс принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне

Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 08:29
Экономика

Достроить космодром Восточный предложили российскому миллиардеру

Crocus Group Араза Агаларова ведет переговоры о том, чтобы получить подряд «Роскосмоса» на строительство космодрома Восточный, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Суд в Ярославле отправил под домашний арест бывшего начальника ИК-1

Кировский районный суд Ярославля распорядился поместить под домашний арест бывшего врио начальника колонии №1, работники которой жестоко избили осужденного, Дмитрия Николаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing

Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Гаджеты

Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой

Обновлено в 08:52
Происшествия

Первым участникам дела Baring Vostok предъявлены обвинения

Лежников добавил, что обвинения предъявлены еще одному фигуранту дела – партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну.
Обновлено в 07:28
Политика

Путин заявил о необходимости пересчитать пенсии

В начале послания президент заявил, что главная задача - "сбережение народа", укрепление семьи и семейных ценностей.
Обновлено в 10:20
Общество

Увидевшим белые щупальца в школьном супе детям запретили телефоны

Ученикам средней школы в поселке Юргамыш Курганской области, которые обнаружили в одной из тарелок с супом странного вида кусок мяса с белыми щупальцами, запретили приносить в столовую сотовые телефоны, сообщает Znak.com со ссылкой на родителей учащихся.
Обновлено в 07:36
Футбол

ЦСКА не планирует искать замену травмированному футболисту Дзагоеву

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что в составе московских армейцев достаточно квалифицированных футболистов, чтобы заменить получившего травму Алана Дзагоева.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат»

Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".
Обновлено в 08:30
Происшествия

Расследовать дизентерию в детсадах призвали Бастрыкина

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль ведение следствия о массовом заражении дизентерией в детских садах Москвы.
Обновлено в 10:16
Политика

Лавров назвал угрозы США венесуэльским военным нарушением Устава ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нарушении Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и вмешательстве во внутренние дела страны из-за угроз венесуэльским военным.
Обновлено в 09:23
Политика

В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам

Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге

Обновлено в 09:54
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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