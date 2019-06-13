Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
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МИД рассказал о судьбе российских моряков с атакованных танкеров

Газета.Ru11:50

Атака на танкеры в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами

Интерфакс11:45

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне

РИА Новости07:53

МИД России сообщил о состоянии эвакуированных с горящего танкера моряков

РБК12:05

Владелец танкера опроверг потопление судна в Оманском заливе

Коммерсантъ06:00

В Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера

RT на русском11:06

МИД РФ поможет вернуться на родину 11 россиянам с загоревшегося танкера в Оманском заливе

ТАСС12:15
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Транспорт

На Кубани заработал еще один платный участок трассы М-4 «Дон»

Обновлено в 04:40
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Общество

Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД

12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Космос

Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

Обновлено в 05:17
Общество

Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики

В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Авто

Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e

Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Технологии

Uber Eats протестирует дроны для доставки еды в городских условиях

Uber готовится начать тестирование беспилотных летательных аппаратов для коммерческого сервиса по доставке еды Uber Eats в городских условиях.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Смертоносная «Буханка»: легендарный УАЗ вооружили пулеметом «Корд»

Обновлено в 08:22
Здоровье

Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма

Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Политика

Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ

Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Обновлено в 09:01
Общество

В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов

В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Космос

Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета

Обновлено в 12:07
Культура

В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль

Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Политика

Россия предложила Украине мировое соглашение по газу

«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — приводит RT слова Новака.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина разводится с отцом своего ребенка

Актриса сериала «Кухня» Ольга Кузьмина до недавнего времени была счастлива в отношениях с мужем Алексеем, отцом своего ребенка.
Обновлено в 09:00
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Политика

Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке

Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах".
Обновлено в 10:16
Транспорт

В Ирландии родившийся в поезде ребенок получит право на бесплатный проезд на 25 лет

Обновлено в 11:42
Происшествия

«Ленэнерго» отправило в «Диво остров» генераторы, но они уже не нужны

Обновлено в 11:55
Происшествия

У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, накануне привлеченный к административной ответственности после скандала во Внуково, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено в 05:42
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