Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
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Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
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Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу
Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Общество
Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД
12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Общество
Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики
В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею
Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Технологии
Uber Eats протестирует дроны для доставки еды в городских условиях
Uber готовится начать тестирование беспилотных летательных аппаратов для коммерческого сервиса по доставке еды Uber Eats в городских условиях.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Политика
Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ
Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Общество
В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов
В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Космос
Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета
Обновлено в 12:07
Культура
В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль
Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Политика
Россия предложила Украине мировое соглашение по газу
«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — приводит RT слова Новака.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина разводится с отцом своего ребенка
Актриса сериала «Кухня» Ольга Кузьмина до недавнего времени была счастлива в отношениях с мужем Алексеем, отцом своего ребенка.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Общество
Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Политика
Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке
Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах".
Обновлено в 10:16
Транспорт
В Ирландии родившийся в поезде ребенок получит право на бесплатный проезд на 25 лет
Обновлено в 11:42
Происшествия
У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, накануне привлеченный к административной ответственности после скандала во Внуково, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено в 05:42