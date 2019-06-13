В Оманском заливе взорваны два танкераГазета.Ru 13:56

Москва призвала мировое сообщество не торопиться с выводами. Утром в четверг, 13 июня, в Оманском заливе на двух танкерах – один из которых перевозил нефть, а другой груз химикатов - произошли взрывы, все члены экипажа были эвакуированы и находятся в безопасности.

В Оманском заливе взорваны два танкера

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