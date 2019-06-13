Происшествия

В Оманском заливе взорваны два танкераГазета.Ru 13:56

Москва призвала мировое сообщество не торопиться с выводами. Утром в четверг, 13 июня, в Оманском заливе на двух танкерах – один из которых перевозил нефть, а другой груз химикатов - произошли взрывы, все члены экипажа были эвакуированы и находятся в безопасности.
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Новые таинственные инциденты с морскими судами произошли у берегов Ирана

Коммерсантъ14:58

Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

РБК16:05

В Оманском заливе взорваны два танкера

Газета.Ru13:56

Что произошло за день: четверг, 13 июня

Интерфакс13:50

Эсминец США принял на борт экипаж пострадавшего в заливе танкера

RT на русском13:36

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне

РИА Новости07:53

СМИ: россияне, спасенные с танкера в Оманском заливе, благодарят иранцев за гостеприимство

ТАСС16:03
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