Происшествия
В Оманском заливе взорваны два танкераГазета.Ru 13:56
Москва призвала мировое сообщество не торопиться с выводами. Утром в четверг, 13 июня, в Оманском заливе на двух танкерах – один из которых перевозил нефть, а другой груз химикатов - произошли взрывы, все члены экипажа были эвакуированы и находятся в безопасности.
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