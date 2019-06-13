Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкераLenta.ru 06:21

В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира.
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Дипломаты сообщили об эвакуации с атакованного танкера 11 россиян

Интерфакс09:21

Посольство РФ в Иране подтвердило спасение 11 россиян с загоревшегося танкера

ТАСС09:06

Посольство РФ прокомментировало сообщения о россиянах на борту атакованного в Омане танкера

ФАН05:20

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне

РИА Новости07:53

Судовладелец сообщил о судьбе россиян с горящего у берегов Ирана танкера

РБК09:39

Совбез ООН обсудит инциденты с танкерами в Оманском заливе

RT на русском11:31

Владелец танкера опроверг потопление судна в Оманском заливе

Коммерсантъ06:00
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Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:01
Политика

Песков не исключил встречу Путина и Трампа «на ногах» в рамках G20

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что глава государства встретится с американским лидером «на ногах» во время проведения саммита G20.
Обновлено в 10:29
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Более 40 солдат ВСУ не вернулись в Донбасс из отпусков

«На сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части, в 22 — не вернулись из отпусков», — отметил Филипоненко.
Обновлено в 09:24
Политика

Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии.
Обновлено в 10:27
Авто

Компания Kia представила седан Cadenza нового поколения

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентовала новое поколение седана Cadenza.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

Обновлено в 03:33
Экономика

Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Общество

Петербуржец отсудил 23 млн у «дочки» Amazon и других компаний

Суд удовлетворил их частично, постановив признать программиста автором программы и взыскать с «Интервим» и Veeam Software Group GmbH в общей сложности 23 млн рублей, а также запретить этим компаниям использовать программу любым способом.
Обновлено в 11:25
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Авто

Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам

В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.
Обновлено в 08:05
Происшествия

На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы

На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Политика

Медведев раскритиковал траты Роскосмоса

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Наука

Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди

Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Приемный сын Сергея Зверева ушел в монастырь. С отцом-суперзвездой он почти не общается, отношения так и не вошли в былое русло.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Шепелев признался в проблемах в воспитании сына

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Экономика

Козак поручил подготовить ограничения для экспорта из РФ лома черных и цветных металлов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.
Обновлено в 10:50
Политика

ARD (Германия): цирк с двойной моралью (ARD)

Против России действуют санкции — и при этом ведется совместный бизнес с Москвой, например, в рамках строительства газопровода «Северный поток — 2». Это двойная мораль.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
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