В Оманском заливе атакованы два танкераLenta.ru 06:21

В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира.

Политика Песков не исключил встречу Путина и Трампа «на ногах» в рамках G20 Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что глава государства встретится с американским лидером «на ногах» во время проведения саммита G20.

Кино Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики» Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Армия и оружие Более 40 солдат ВСУ не вернулись в Донбасс из отпусков «На сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части, в 22 — не вернулись из отпусков», — отметил Филипоненко.

Политика Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии.

Авто Компания Kia представила седан Cadenza нового поколения Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентовала новое поколение седана Cadenza.

Политика Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Экономика Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Хоккей Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз» Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.

Общество Петербуржец отсудил 23 млн у «дочки» Amazon и других компаний Суд удовлетворил их частично, постановив признать программиста автором программы и взыскать с «Интервим» и Veeam Software Group GmbH в общей сложности 23 млн рублей, а также запретить этим компаниям использовать программу любым способом.

Политика Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Авто Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.

Происшествия На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.

Политика Медведев раскритиковал траты Роскосмоса Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.

Наука Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Приемный сын Сергея Зверева ушел в монастырь. С отцом-суперзвездой он почти не общается, отношения так и не вошли в былое русло.

Шоу-бизнес Шепелев признался в проблемах в воспитании сына После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.

Экономика Козак поручил подготовить ограничения для экспорта из РФ лома черных и цветных металлов Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.