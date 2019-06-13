Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкераLenta.ru 06:21
В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира.
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Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:01
Политика
Песков не исключил встречу Путина и Трампа «на ногах» в рамках G20
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что глава государства встретится с американским лидером «на ногах» во время проведения саммита G20.
Обновлено в 10:29
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика
В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»
Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Более 40 солдат ВСУ не вернулись в Донбасс из отпусков
«На сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части, в 22 — не вернулись из отпусков», — отметил Филипоненко.
Обновлено в 09:24
Политика
Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии.
Обновлено в 10:27
Авто
Компания Kia представила седан Cadenza нового поколения
Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентовала новое поколение седана Cadenza.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС
Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета
В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Общество
Петербуржец отсудил 23 млн у «дочки» Amazon и других компаний
Суд удовлетворил их частично, постановив признать программиста автором программы и взыскать с «Интервим» и Veeam Software Group GmbH в общей сложности 23 млн рублей, а также запретить этим компаниям использовать программу любым способом.
Обновлено в 11:25
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Авто
Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам
В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.
Обновлено в 08:05
Происшествия
На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы
На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Политика
Медведев раскритиковал траты Роскосмоса
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Наука
Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди
Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Приемный сын Сергея Зверева ушел в монастырь. С отцом-суперзвездой он почти не общается, отношения так и не вошли в былое русло.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Экономика
Козак поручил подготовить ограничения для экспорта из РФ лома черных и цветных металлов
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.
Обновлено в 10:50
Политика
ARD (Германия): цирк с двойной моралью (ARD)
Против России действуют санкции — и при этом ведется совместный бизнес с Москвой, например, в рамках строительства газопровода «Северный поток — 2». Это двойная мораль.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20