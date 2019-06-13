Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкераLenta.ru 04:17
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Происшествия
Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка
Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Футбол
Ханни может перейти из «Спартака» в «Нант»
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни может вернуться в "Нант".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Врач футбольного «Енисея» спасла пассажирку на борту самолета
Врач женского футбольного клуба "Енисей" Лилия Сергеева спасла жизнь пассажирке самолета, который выполнял рейс Москва – Красноярск.
Обновлено в 03:57
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Жители России назвали любимые мультфильмы
Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера
Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
Обновлено 11 июня в 07:29
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Технологии
WhatsApp пригрозил судом недобросовестным пользователям
WhatsApp намерен принять меры против нарушителей правил пользования мессенджером.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Гаджеты
LG представила новые игровые мониторы UltraGear с панелью IPS 1 мс
В этом году в линейке бренда представлены две модели, и оба монитора являются первыми игровыми дисплеями, оснащенными дисплеем Nano IPS 1 мс.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Госдуме предложили вернуть лицензирование ветеринарных клиник
По словам депутата, из-за отсутствия лицензирования получили распространение живодерские операции, которые по своей сути являются нанесением увечий животным: это удаление фаланг пальцев и подрезание или удивление голосовых связок, а также татуирование животных.
Обновлено в 03:01
Игры
Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?
Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
Обновлено в 04:10
Общество
ФАС не обнаружила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт в июне-августе.
Обновлено в 04:39
Общество
Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге
К DDoS-атакам, которые привели в среду к сбою в работе Telegram, могут быть причастны власти Китая, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:46
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Казахстане назвали число задержанных со дня президентских выборов
В Казахстане со дня выборов президента — 9 июня — за участие в несанкционированных протестах задержали 957 человек, сообщил 13 июня глава службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры страны Сапарбек Нурпеисов.
Обновлено в 04:35
Единоборства
Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным
Обновлено в 02:03
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Общество
Свердловскую область ждут заморозки до -2
Конец недели в Свердловской области ознаменуется заморозками и похолоданием до -2 градусов.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив
Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 04:22
Экономика
Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше
Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Общество
Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19