Экономика

В Октябрьском районе директор МУП ЖКХ задрал тариф на тепловую энергию56orb.ru 00:36

В Октябрьском районе нарушили требования законодательства при установлении тарифа на тепловую энергию. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Сотрудники прокуратуры установили, что виноват директор МУП ЖКХ «Октябрьское».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Октябрьском районе прокуратура добилась снижения тарифа на тепло

РИА Оренбуржье00:50

В Октябрьском районе директор МУПа самовольно завысил тарифы на оплату отопление на 10%

ТРК Регион г. Оренбург00:41

После вмешательства прокуратуры в Оренбуржье снизили тариф на тепло

Orenday.ru00:02

В Оренбуржье тариф на тепловую энергию незаконно повысили почти на 25%

REGNUM00:13

Прокуратура добилась увеличения тарифов на отопление в Оренбуржье на 14%

VSE42 Новости01:30

В Октябрьском районе директор МУП ЖКХ задрал тариф на тепловую энергию

56orb.ru00:36

В Октябрьском районе директор МУПа самовольно устанавливал тарифы на отопление

ПроОрен00:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Политика

В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз

Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Алибасов опроверг информацию об инфаркте Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 01:25
Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика

Лавров рассказал о консультациях США с Россией по КНДР

«Думаю, США уже поняли бесперспективность ультиматумов в переговорах с КНДР», — добавил Лавров.
Обновлено в 01:18
Общество

Водительское удостоверение станет электронным

Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Памела Андерсон просит Путина освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 01:10
Футбол

Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее

Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 14:55
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш

Неизвестные захватили пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В Ереване загорелось здание правительства Армении

Обновлено в 00:57
Происшествия

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Энергетика

Нефть незначительно дешевеет, Brent держится возле $67 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно снижаются после подъема до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину

20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

СК открыл телефонную линию для сообщений о давлении на бизнес

Следственный комитет (СК) запустил телефонную линию, предназначенную для приема сообщений о давлении на бизнес, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:52
Политика

Борисов: Санкции негативно влияют на экспорт российского вооружения

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что партнеры России по военно-техническому сотрудничеству все еще испытывают на себе санкционное давление, а это плохо сказывается на экспорте российского вооружения.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Борисов оценил заказы верфям Дальнего Востока для ВМФ в 147 млрд руб

Судостроительные предприятия Приморского и Камчатского краев получили контракты на общую сумму 147 млрд руб. Об этом в ходе совещания заявил вице-премьер Юрий Борисов на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 00:33
Кино

Актер Билли Портер пришел на «Оскар» в платье

Обновлено в 01:05
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова

Обновлено в 00:19
Экономика

Росфинмониторинг назвал сумму арестованных в России активов

Ежегодно в России в среднем арестовывается имущество на 61 млрд руб. Эта сумма выросла с 40 млрд в 2013 г. до 77,5 млрд в 2017 г. В 2018 г. только за первое полугодие были арестованы активы на 47,9 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
Обновлено в 00:49
Политика

Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
Политика

Законопроект о «суверенном рунете» смягчат

Комитет Госдумы по информационной политике решил убрать из законопроекта о "суверенном рунете" требование создать национальную систему доменных имен, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:04
Происшествия

На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение

Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Российского бизнесмена убили за угнетение работников

В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова.
Обновлено в 01:46
Гаджеты

Найден пожирающий интернет-трафик и заряд смартфона вирус

Обнаружена сложная мошенническая кампания под названием DrainerBot, которая скрыто расходует интернет-трафик мобильных устройств на Android.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Москва потратит 25 миллиардов рублей центр «Роскосмоса» в виде ракеты

"Роскосмос" не потратит ничего на создание центра.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение новых торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

На Украине разгорелся скандал из-за «сексуальной» рекламы ВСУ

Обновлено вчера в 20:19
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России

В Ростове-на-Дону в южном дерби ¼ Кубка России, в котором сошлись непримиримые соперники "Краснодар" и "Ростов", победу одержала донская команда.
Обновлено вчера в 13:05
Главное