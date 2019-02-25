Общество
В Октябрьском районе директор МУП ЖКХ задрал тариф на тепловую энергию56orb.ru 00:36
В Октябрьском районе нарушили требования законодательства при установлении тарифа на тепловую энергию. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Сотрудники прокуратуры установили, что виноват директор МУП ЖКХ «Октябрьское».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Политика
СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес
В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.
Обновлено в 01:14
Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика
Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз
Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы, а ушел в отпуск, заявили в пресс-службе регионального ФСИН «Интерфаксу».
Обновлено в 00:54
Политика
Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль
Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»
В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой‐Шукшиной
Обновлено в 01:45
Происшествия
В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда
Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты–Мансийского автономного округа (ХМАО).
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
В Киеве задержан бывший руководитель генштаба ВСУ
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Киеве экс-главу генерального штаба вооружённых сил Украины Владимира Замана, сообщило 25 февраля информационное агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:05
Политика
Колумбийские дипломаты пешком ушли из Венесуэлы
Обновлено вчера в 20:02
Музыка
Джамалу обвинили в выступлениях в России
Обновлено вчера в 19:12
Футбол
Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В ДНР сообщили, что украинские диверсанты устроили взрыв в Макеевке
Украинские диверсанты совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), повреждения получил автомобиль.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Эсминец США вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Политика
Премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин
Обновлено в 02:07
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 25 февраля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
Обновлено в 02:40
Политика
Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР
Двойника Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Рабочая неделя в Петербурге началась с очередных эвакуаций
Обновлено в 02:49
Общество
Водительское удостоверение станет электронным
Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Определена сумма штрафа за пинок российскому полицейскому
Красноярскую общественницу Наталью Подоляк оштрафовали на 150 тысяч рублей за пинок по ноге полицейскому во время митинга.
Обновлено в 01:08
Общество
В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин
Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Второй фигурант дела об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии не признал вину
Фигурант дела об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии, 51-летний экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, не признал свою вину.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание
Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Кино
Леди Гага пришла на «Оскар» в ожерелье с бриллиантом за $40 миллионов
Певица Леди Гага появилась на красной дорожке в ходе церемонии вручения премии "Оскар" в ожерелье с одним из самых крупных бриллиантов в мире стоимостью боле 40 миллионов долларов, передает телеканал ABC.
Обновлено в 02:49
Экономика
РБК: за акции из дела Калви заплатили в 430 больше, чем оценили в СКР
Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), что в 430 раз больше той оценки, которую дали в Следственном комитете России (СКР), сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Политика
Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину
Обновлено в 00:28
Происшествия
Пострадавший в перестрелке астраханский полицейский находится в коме
Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Обновлено в 01:28