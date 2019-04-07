Происшествия

В Одинцово загорелся гостиничный комплексРБК 01:43

В подмосковном Одинцово загорелся гостинично-развлекательный комплекс «Голицын клуб», пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по области. Пожар возник на площади 700 кв. м утром в воскресенье, 7 апреля, когда в здании находились три охранника.
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Пожар потушили в банном комплексе в Одинцовском округе

РИАМО05:04

В Одинцово загорелась баня в загородном клубе «Голицын клуб»

Вести Подмосковья03:49

В загородном комплексе в Одинцове ликвидировали открытое горение

РИА Новости01:23

В Одинцово загорелся гостиничный комплекс

РБК01:43

Пожарные ликвидировали открытое горение в банном комплексе в Одинцово

Агентство Москва02:23

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Подмосковье

RT на русском01:25

В банном комплексе в Одинцове произошел пожар

ТАСС01:43
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Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Ставрополе пожар повредил газопровод

Обновлено в 08:37
Футбол

Аленичев – после поражения от «Урала»: «Возможно, я ошибся с заменами»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Уралом».
Обновлено в 09:41
Авто

Эксперты назвали автомобили, которые можно купить в апреле со скидкой

Обновлено в 01:10
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Политика

Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
Обновлено в 09:01
Путешествия

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 08:56
Футбол

Рубин — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 08:15
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Футбол

«Зенит-2» и «Сибирь» сыграли вничью

«Зенит-2» на своем поле сыграл вничью с «Сибирью» в 30-м туре ФНЛ.
Обновлено в 09:00
Общество

Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей

Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4

Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ

В Донецке сорвали провокацию украинских силовиков, сообщил журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 07:45
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Религия

Православные христиане встречают Благовещение

Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Общество

Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек

Обновлено в 08:11
Гаджеты

Игровая консоль GPD Win 2 Max может получить процессор AMD

Обновлено в 04:00
Экономика

Не сливайтесь, да не судимы будете

Рост слияний и поглощений вызвал всплеск коллективных исков в США В 2017–2018 годах в США резко выросло число исков, которые акционеры подали против своих компаний.
Обновлено в 05:20
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 09:33
Происшествия

При взрыве в жилом доме в Тбилиси пострадали восемь человек

Обновлено в 07:32
Хоккей

НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Происшествия

Опубликовано видео падения метеорита в небе над Красноярском

В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. Местные жители наблюдали необычный объект.
Обновлено вчера в 14:31
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