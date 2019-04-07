В Одинцово загорелся гостиничный комплексРБК 01:43

В подмосковном Одинцово загорелся гостинично-развлекательный комплекс «Голицын клуб», пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по области. Пожар возник на площади 700 кв. м утром в воскресенье, 7 апреля, когда в здании находились три охранника.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.

Единоборства Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.

Политика Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма» Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Футбол «Зенит-2» и «Сибирь» сыграли вничью «Зенит-2» на своем поле сыграл вничью с «Сибирью» в 30-м туре ФНЛ.

Общество Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Авто Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4 Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.

Армия и оружие В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ В Донецке сорвали провокацию украинских силовиков, сообщил журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Общество Назван регион России с самым дорогим борщом "Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Происшествия В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.

Экономика Не сливайтесь, да не судимы будете Рост слияний и поглощений вызвал всплеск коллективных исков в США В 2017–2018 годах в США резко выросло число исков, которые акционеры подали против своих компаний.

Общество ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.

Хоккей НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".