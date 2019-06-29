Армия и оружие

В Одессу прибыл быстроходный десантный корабль ВМС США «Yuma»Военное обозрение вчера в 08:54

Из Одессы приходят сообщения о прибытии к одному из причалов города американского военного корабля. Это быстроходный многоцелевой десантный корабль T-EPF-8 "Yuma", относящийся к типу Joint High Speed Vessel. Десантный корабль катамаранного типа ВМС США пришвартовался у причала 1к.
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с чего всё началось
На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях Sea Breeze – 2019, передает издание «Думская.net
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