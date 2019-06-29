Армия и оружие
В Одессу прибыл быстроходный десантный корабль ВМС США «Yuma»Военное обозрение вчера в 08:54
Из Одессы приходят сообщения о прибытии к одному из причалов города американского военного корабля. Это быстроходный многоцелевой десантный корабль T-EPF-8 "Yuma", относящийся к типу Joint High Speed Vessel. Десантный корабль катамаранного типа ВМС США пришвартовался у причала 1к.
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с чего всё началось
На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях Sea Breeze – 2019, передает издание «Думская.net».Взгляд.рувчера в 08:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Вашингтон
Общество
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Космос
Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС
Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
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Наука
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Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено вчера в 22:09
Спорт
Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ
В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.
Обновлено 28 июня в 08:01
Политика
В Госсовете Крыма порекомендовали Чубарову оставить свою воду себе
Ранее экстремист Чубаров заявлял, что подачу воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу можно возобновить, но только на условиях возвращения Крыма в состав Украины.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Фото: в Харькове напали на приемную депутата Рады Бойко
Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено в ночь на 30 июня в Харькове.
Обновлено в 05:28
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Спорт
Мужская сборная России по волейболу победила Китай в Лиге наций
В воскресенье, 30 июня, в австралийском Брисбене прошел матч 15-го тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций Россия — Китай.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Экономика
Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок
Средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась по итогам мая 2019 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Банка России.
Обновлено 28 июня в 14:20
Футбол
Давид Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити»
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном английского клуба, сообщает Mirror.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Футбол
Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 04:32
Политика
Названо условие выплаты взносов России в ПАСЕ
Требование уплаты взносов России в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вступит в силу только после того, как делегацию документально восстановят в правах.
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Какой мотор выгоднее вообще не глушить?
Зачастую выходит так, что функционирование на холостом ходу гораздо выгоднее с экономической точки зрения, чем запускать двигатель заново.
Обновлено в 04:24
Культура
Художник из Нижнего Тагила получил государственную премию «Инновация»
Уроженец Нижнего Тагила, автор проектов Уральского филиала государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Владимир Селезнев получил государственную премию Инновация в номинации Художник года за выставку-ретроспективу Иногда кратчайший путь - самый длинный .
Обновлено в 03:50