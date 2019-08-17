с чего всё началось

Восемь человек погибли, 10 пострадали при пожаре в одесском отеле «Токио Стар». Об этом 17 августа сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что пожар возник примерно в 1:34.

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Политика Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Культура Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Здоровье Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день Кефир часто советуют пить после лечения антибиотиками и расстройств ЖКТ, чтобы восстановить микрофлору кишечника.

Происшествия Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.

Политика Против главы СБУ возбудили уголовное дело Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Политика Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Экономика В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).