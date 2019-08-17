Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отелеИзвестия вчера в 23:58
Восемь человек погибли, 10 пострадали при пожаре в одесском отеле «Токио Стар». Об этом 17 августа сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что пожар возник примерно в 1:34.
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При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.РБКвчера в 23:30
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Политика
Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.
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Общество
На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов
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Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации
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Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
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Происшествия
Командир экипажа A321 Юсупов рассказал о посадке на поле
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Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
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Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 09:52
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
Новый смартфон Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере
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Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Здоровье
Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день
Кефир часто советуют пить после лечения антибиотиками и расстройств ЖКТ, чтобы восстановить микрофлору кишечника.
Обновлено вчера в 13:53
Авто
Эксперты назвали ТОП-3 гаджетов для начинающих водителей
Обновлено в 01:00
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 00:48
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться
У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено 15 августа в 17:22
Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Бывший гендиректор «Рустави 2» учредил новую телекомпанию
Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия учредил новую телекомпанию «Главный канал».
Обновлено в 00:36