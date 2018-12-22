Происшествия
В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, цистерна была закопана в землю. Кто и как на нее наткнулся, не сообщается.
Вести.Ru09:51
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Происшествия
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Происшествия
В Париже число задержанных на акциях протеста выросло до 65 человек
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Происшествия
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Происшествия
Забравшегося на елку у Белого дома мужчину отправили к психиатру
Неизвестный мужчина залез на новогоднюю елку у Белого дома в США.
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Происшествия
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Происшествия
В Челябинской области водители Porsche и Mercedes устроили перестрелку
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Бывшая девушка нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина модель Валерия Соколова попала в ДТП, сообщает "Москва 24".
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Происшествия
На рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв
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Хлопок, который 22 декабря раздался в квартире на восьмом этаже жилого дома на Туристской улице столицы, оказался ничем иным, как взрывом самогонного аппарата.
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