Происшествия

В Одессе нашли цистерну со скелетами
Вести.Ru
09:51

В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, цистерна была закопана в землю. Кто и как на нее наткнулся, не сообщается.
Вести.Ru09:51

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В Одессе откопали цистерну с человеческими скелетами

URA.Ru10:40

В Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами

RT на русском10:39

В Одессе нашли цистерну со скелетами

Вести.Ru09:51

Цистерну со скелетами нашли возле дома в Одессе

Телеканал 360°08:40

В Одессе обнаружили цистерну со скелетами

Фонтанка.Ру06:32

В Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами

РЕН ТВ06:18

В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

Газета.Ru05:52
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Происшествия

Из-за задымления в шахте в Соликамске оказались заблокированы горняки

Обновлено в 06:04
Происшествия

Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220

Полиция Франции во время шестой акции «желтых жилетов» задержала по всей стране 220 участников антиправительственных протестов.
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Турист из России пытался ограбить банк на Шпицбергене

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Происшествия

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Происшествия

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Позже выяснилось, что это взорвался самогонный аппарат, стоявший на кухне.
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Происшествия

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Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих человек на пешеходном переходе в городе Апшеронск Краснодарского края.
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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи на ТТК в Москве

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На западе Москвы потушили пожар в двух частных домах

Спасатели ликвидировали пожар площадью около 80 квадратных метров в двух частных домах на западе Москвы, один человек пострадал, сообщает столичный главк МЧС в Twitter.
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Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу

Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает Пятый канал.
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Происшествия

Забравшегося на елку у Белого дома мужчину отправили к психиатру

Неизвестный мужчина залез на новогоднюю елку у Белого дома в США.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Число погибших в результате взрыва в Могадишо возросло до 16 человек

Число жертв взрыва, прогремевшего в субботу у президентского дворца в столице Сомали Могадишо увеличилось до 16 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
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Происшествия

Страсбургского стрелка похоронили в строгой анонимности

"Захоронение тела Шерифа Шекатта состоялось рано утром в Страсбурге в строгой анонимности", - приводит его слова агентство Agence France-Presse (AFP).
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Челябинской области водители Porsche и Mercedes устроили перестрелку

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Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик

Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
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Уфимец убил подругу, которая откусила ему язык во время секса.
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