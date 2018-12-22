В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, цистерна была закопана в землю. Кто и как на нее наткнулся, не сообщается.

В Одессе нашли цистерну со скелетами

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