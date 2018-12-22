Происшествия

В Одессе нашли цистерну со скелетами
Вести.Ru
09:51

В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, цистерна была закопана в землю. Кто и как на нее наткнулся, не сообщается.
Вести.Ru09:51

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В Одессе откопали цистерну с человеческими скелетами

URA.Ru10:40

В Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами

RT на русском10:39

В Одессе нашли цистерну со скелетами

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Телеканал 360°08:40

В Одессе обнаружили цистерну со скелетами

Фонтанка.Ру06:32

В Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами

РЕН ТВ06:18

В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

Газета.Ru05:52
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