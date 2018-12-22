Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.

В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

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