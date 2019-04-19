Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотамиИзвестия 07:57
Депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями. Политик прибыл в Летний театр Горсада в пятницу, 19 апреля, вместе с главой облсовета Анатолием Урбанским и жителями города. Там прохожий вылил на него и сопровождающих ведро с фекалиями.
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Политика
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