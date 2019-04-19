Происшествия
Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в ОдессеРоссийская газета 09:20
Скандально известного депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема, который в пятницу вместе со своими соратниками прибыл в Одессу, облили нечистотами из ведра. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
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