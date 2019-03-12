Происшествия
В Одессе автомобиль сбил трех солдат НацгвардииРИА Новости вчера в 13:28
Автомобиль с европейскими номерами в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента, один военный погиб, двое госпитализированы, сообщил в субботу председатель Нацполиции Сергей Князев.
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Автомобиль врезался в солдат нацгвардии Украины в Одессе, один военнослужащий погиб
Взгляд.рувчера в 13:43
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