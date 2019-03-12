Происшествия

В Одессе автомобиль сбил трех солдат НацгвардииРИА Новости вчера в 13:28

Автомобиль с европейскими номерами в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента, один военный погиб, двое госпитализированы, сообщил в субботу председатель Нацполиции Сергей Князев.
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Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе

Газета.Ruвчера в 15:26

В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

RT на русскомвчера в 14:12

В Одессе автомобиль с европейскими номерами сбил трех нацгвардейцев

ТК Звездавчера в 13:27

Машина с еврономерами сбила одесских нацгвардейцев

Вести.Ruвчера в 14:01

Автомобиль врезался в солдат нацгвардии Украины в Одессе, один военнослужащий погиб

Взгляд.рувчера в 13:43

В Одессе автомобиль сбил трех солдат Нацгвардии

РИА Новостивчера в 13:28

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

Известиявчера в 14:06
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Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Бойко проголосовал на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», в числе первых среди кандидатов проголосовал на выборах главы государства.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

В оккупированной ВСУ части Донбасса ажиотажа на избирательных участках нет

Жители оккупированной киевскими карателями части Донбасса не торопятся идти на избирательные участки для голосования за нового президента Украины.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Обновлено в 02:34
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Происшествия

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой более 2 км

В Елизовском районе Камчатки вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,3 км.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Музыка

Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой

Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.
Обновлено 28 марта в 22:14
Политика

Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами

Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним

Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Музыка

Группа The Rolling Stones отложила свой концертный тур по США и Канаде

По данным издания Rolling Stone, это пришлось сделать из-за состояния здоровья вокалиста группы Мика Джаггера.
Обновлено вчера в 13:00
Культура

«Спаситель мира» Леонардо да Винчи пропал в ОАЭ

Обновлено в 01:59
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика

Какой план готовит Украина на случай прекращения транзита газа из РФ

Заявления украинской стороны о плане Б на случай отказа «Газпрома» от транзита газа через Украину обращены не к российской компании, а к европейцам.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных бюджетных автомобилей в России

Автоэксперты опубликовали список самых популярных бюджетных автомобилей в России.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Times: Мэй может лишиться шести министров

Несколько министров, входящих в состав правительства британского премьера Терезы Мэй, могут уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве

Обновлено вчера в 12:35
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Машкова сама поставила себе диагноз

Обновлено вчера в 20:05
Кино

Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Пять человек погибли из-за столкновения 15 автомобилей в Мексике

Обновлено в 02:18
Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Единоборства

Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу

Обновлено в 00:37
Политика

Силовики в Крыму усилили охрану границы с Украиной

В Крыму усилили охрану участка российско-украинской границы. Об этом РИА Новости сообщил представитель в силовых структурах региона.
Обновлено в 02:09
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