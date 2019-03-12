Происшествия
Автомобиль сбил нацгвардейцев в ОдессеГазета.Ru 15:26
В Одессе машина не справилась с управлением и сбила на тротуаре трех военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.
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