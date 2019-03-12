Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцевИзвестия 14:06
Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента. В результате ДТП один военный погиб, двое госпитализированы. Как написал в субботу глава нацполиции Сергей Князев на странице в Facebook, произошла «ужасная трагедия».
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Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
Обновлено в 17:54
Спорт
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
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Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено вчера в 03:45
Авто
Названы пять надежных автомобилей, не ломающихся десятилетиями
Обновлено в 04:08
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
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Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Политика
На Украине сегодня пройдут президентские выборы
Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский.
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Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
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Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализация
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:01
Музыка
Непристойно и омерзительно: В Германии раскритиковали клип Rammstein
Обновлено вчера в 00:40
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Политика
Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Музыка
Стиви Никс второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла
Напомним, впервые свое место в Зале славы рок-н-ролла Стиви Никс получила в 1998 году, когда она являлась участницей группы Fleetwood Mac.
Обновлено в 14:35
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию
29 марта Государственный Банк Пакистана (центробанк) заявил о повышении ключевой ставки на 50 базовых пунктов до 10,75%.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
В России упали цены на iPhone X
Гаджет появился в магазинах в 2017 году. Тогда его стоимость составляла от 80 тысяч рублей.
Обновлено в 10:37