Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцевИзвестия 14:06
Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента. В результате ДТП один военный погиб, двое госпитализированы. Как написал в субботу глава нацполиции Сергей Князев на странице в Facebook, произошла «ужасная трагедия».
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Кино
Нодара Мгалоблишвили похоронят в тбилисском пантеоне
Актер Нодар Мгалоблишвили, скончавшийся 26 марта в возрасте 87 лет, будет похоронен 30 марта на «Новом пантеоне» на окраине Тбилиси, передает ТАСС.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Во Франции прошла самая спокойная «желтая суббота»
Участие в нынешней "желтой субботе", как сообщили во французском МВД, по всей стране приняли 33 700 "жилетов" (на прошлой неделе их было немного больше - 40 500 человек).
Обновлено в 16:10
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено 28 марта в 14:35
Спорт
Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Музыка
Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде
Рок-группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Об этом в субботу в Twitter сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Названа причина пожара в московском спорткомплексе «Олимпийский»
Пожар в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве начался из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено в 17:33
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Мы должны продолжать играть на своем уровне»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании отметил, что преимущество над конкурентами не должно заставить его команду потерять бдительность.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов
Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 12:16
Общество
Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне
Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
Обновлено в 16:52
Футбол
Агент предложил услуги Погба «Реалу»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Реал», сообщает Marca.
Обновлено в 08:09
Политика
Полиция Украины зафиксировала 150 нарушений в «день тишины»
Полицией Украины было получено 159 заявлений, в тексте которых указывалось на нарушения избирательного законодательства в «день тишины», предшествующий проведению выборов.
Обновлено в 14:25
Политика
Депутат рады опубликовал список «неприкасаемых» украинцев от посла США
Список не подлежащих уголовному преследованию украинцев, который якобы передала генпрокурору Юрию Луценко посол США Мари Йованович, был опубликован депутатом Верховной рады Сергеем Мельничуком на странице в Facebook.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе
Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Названа стоимость Galaxy S10 5G
На внутреннем рынке Южной Кореи смартфон Galaxy S10 5G появится 5 апреля.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Сызранец был госпитализирован в тяжелом состоянии: зафиксирован резкий всплеск коварного заболевания
При тяжелой форме заболевания может потребоваться реанимация. 10 человек из 12 заболевших были госпитализированы в больницы Сызрани.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте
В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.
Обновлено в 17:25
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Здоровье
Названы причины частого желания ходить в туалет ночью
Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
Обновлено в 15:45
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12