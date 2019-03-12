Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцевИзвестия 14:06
Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента. В результате ДТП один военный погиб, двое госпитализированы. Как написал в субботу глава нацполиции Сергей Князев на странице в Facebook, произошла «ужасная трагедия».
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Авто
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Политика
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Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
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Ученые рассказали о причинах частых ночных походов в туалет
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В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя
Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани.
Обновлено в 04:09
Политика
В Белграде прошли антиправительственные акции
Участники демонстрации в Белграде потребовали от властей Сербии выполнения их требований до 13 апреля, когда запланирована общенациональная акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Компания Xiaomi готовит анонс 20 новых продуктов
Компания включила в свои планы производство 20 новых продуктов, в скором времени состоится анонсирование изделий.
Обновлено в 09:09
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Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
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Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
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С раннего утра к зданию ЗАГСа на ВДНХ начали стягиваться звездные гости, среди которых был замечен близкий друг пары ведущий Андрей Малахов, а также певица Анна Калашникова и группа «На-На».
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Игры
Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности
Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
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Общество
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Общество
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Космос
Ученые заметили «грибы» и «лишайник» на Марсе
Группа исследователей из США, Индии и Италии, изучая полученные марсоходами снимки, обнаружили на некоторых из них объекты, напоминающие грибы и лишайники Земли.
Обновлено 28 марта в 04:49
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
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Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь.
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Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху
Обновлено вчера в 07:03
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизии
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в матче 27-го тура голландской Эредивизии.
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