Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцевИзвестия вчера в 14:06
Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента. В результате ДТП один военный погиб, двое госпитализированы. Как написал в субботу глава нацполиции Сергей Князев на странице в Facebook, произошла «ужасная трагедия».
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Автомобиль врезался в солдат нацгвардии Украины в Одессе, один военнослужащий погиб
Взгляд.рувчера в 13:43
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