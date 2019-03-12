В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцевИзвестия вчера в 14:06

Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента. В результате ДТП один военный погиб, двое госпитализированы. Как написал в субботу глава нацполиции Сергей Князев на странице в Facebook, произошла «ужасная трагедия».

Политика В России придумают новую настольную игру на замену «Морскому бою» Есть инициатива сделать новую настольную игру, которая была бы столь же занимательна и проста.

Авто Kia представила новый компактный кроссовер Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.

Общество Сегодня истекает срок подачи деклараций о доходах для чиновников и парламентариев Сведения из деклараций о доходах госчиновников будут опубликованы уже после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Наука Создан точный вычислительный метод для стабилизации лекарственных мишеней На помощь приходят вычислительные методы, позволяющие точно предсказывать уязвимые участки в рецепторе и то, как их нужно изменить, чтобы повысить его стабильность.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204 Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.

Финансы Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро Конгресс США одобрил законопроект о борьбе с российским влиянием в Венесуэле.

Политика Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.

Происшествия Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.

Общество В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Хоккей Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Происшествия Свердловский город Камышлов остался без воды Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных, а также 22 социальных объекта из которых 12 детсадов, шесть школ, хирургическое отделение горбольницы и т.д.

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Наука Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.

Экономика Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.