Происшествия

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцевИзвестия вчера в 14:06

Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента. В результате ДТП один военный погиб, двое госпитализированы. Как написал в субботу глава нацполиции Сергей Князев на странице в Facebook, произошла «ужасная трагедия».
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Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе

Газета.Ruвчера в 15:26

В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

RT на русскомвчера в 14:12

В Одессе автомобиль с европейскими номерами сбил трех нацгвардейцев

ТК Звездавчера в 13:27

Машина с еврономерами сбила одесских нацгвардейцев

Вести.Ruвчера в 14:01

Автомобиль врезался в солдат нацгвардии Украины в Одессе, один военнослужащий погиб

Взгляд.рувчера в 13:43

В Одессе автомобиль сбил трех солдат Нацгвардии

РИА Новостивчера в 13:28

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

Известиявчера в 14:06
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Шоу-бизнес

Дочь Владимира Машкова сама поставила себе диагноз

Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Политика

На Украине начались президентские выборы

Обновлено в 01:02
Политика

В России придумают новую настольную игру на замену «Морскому бою»

Есть инициатива сделать новую настольную игру, которая была бы столь же занимательна и проста.
Обновлено вчера в 20:18
Авто

Kia представила новый компактный кроссовер

Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено 28 марта в 05:07
Общество

Сегодня истекает срок подачи деклараций о доходах для чиновников и парламентариев

Сведения из деклараций о доходах госчиновников будут опубликованы уже после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.
Обновлено вчера в 17:00
Наука

Создан точный вычислительный метод для стабилизации лекарственных мишеней

На помощь приходят вычислительные методы, позволяющие точно предсказывать уязвимые участки в рецепторе и то, как их нужно изменить, чтобы повысить его стабильность.
Обновлено 28 марта в 04:29
Футбол

Илья Геркус: «Если понадобится, я готов присоединиться к Дюкову»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал оценку новому президенту российского футбольного союза (РФС).
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества

Обновлено вчера в 05:52
Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Конгресс США одобрил законопроект о борьбе с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено в 00:00
Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха

В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание

Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Две голодные пумы напали на семилетнего мальчика

Обновлено вчера в 17:38
Футбол

«Балтика» в добавленное время забила победный гол в матче с «Химками»

Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Хоккей

Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон

Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе

Обновлено вчера в 02:22
Происшествия

Свердловский город Камышлов остался без воды

Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных, а также 22 социальных объекта из которых 12 детсадов, шесть школ, хирургическое отделение горбольницы и т.д.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Пилот разбившегося самолета Салы не имел права летать ночью

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Наука

Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку

В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено вчера в 01:51
Экономика

Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой

Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено вчера в 12:25
Единоборства

UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

Обновлено вчера в 13:39
Космос

Магнитное поле Солнца в 10 раз сильнее, чем считалось ранее

Обновлено вчера в 09:51
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