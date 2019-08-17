с чего всё началось

В результате ночного пожара в одесской гостинице «Токио Стар» погибли не менее восьми человек. Огонь вспыхнул на втором этаже около половины второго ночи. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова, в 01:39.

В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице

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