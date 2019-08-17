Происшествия

В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостиницеРидус 02:15

В результате ночного пожара в одесской гостинице «Токио Стар» погибли не менее восьми человек. Огонь вспыхнул на втором этаже около половины второго ночи. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова, в 01:39.
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с чего всё началось
При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается
 на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РБКвчера в 23:30

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При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

РИА Новости02:35

Пожар в отеле Одессы: погибли восемь человек

Комсомольская правда03:20

Пожар в отеле Одессы унес жизни восьми человек, 10 пострадали

Интерфакс03:07

В Одессе 9 человек погибли и 10 пострадали при пожаре в отеле Токио Стар

Эхо Москвы08:30

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

ТАСС00:04

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Известиявчера в 23:58

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

РБКвчера в 23:30
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн

Подробности страшного пожара в Одессе: Пока никого из погибших не опознали, поэтому их гражданство не установлено

КП - Молдова02:35
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Происшествия

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти

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В центре Москвы проходят одиночные пикеты за свободные выборы

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Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено 15 августа в 10:10
Общество

Проездные запретят пополнять без паспорта

«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
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Новый портативный костюм-экзоскелет облегчит бег и ходьбу

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Арсенал — Бернли 2:1

В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
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Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

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Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России

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Происшествия

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Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
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Первая альфа нового Microsoft Flight Simulator выйдет в сентябре

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