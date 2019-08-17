Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостиницеРидус 02:15
В результате ночного пожара в одесской гостинице «Токио Стар» погибли не менее восьми человек. Огонь вспыхнул на втором этаже около половины второго ночи. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова, в 01:39.
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с чего всё началось
При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.РБКвчера в 23:30
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Наука
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Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
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В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Музыка
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Здоровье
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Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
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Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
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Игры
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Культура
В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»
В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.
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Обновлено в 05:39