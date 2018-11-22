Происшествия
В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана
В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения кранаГазета.Ru10:09
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей.
Газета.Ru10:09
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Происшествия
В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное дело
Обновлено в 11:49
Происшествия
ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после событий в Керчи
В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 12:00
Происшествия
У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби
Обновлено в 11:56
Происшествия
Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН
Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 11:58
Происшествия
СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве
Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 11:44
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Едином миграционном центре Петербурга
Силовики проводят обыски в Едином миграционном центре в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Подтверждаем факт участия [в обысках], отказываемся от дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о следственных действиях в учреждении.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Завербованный террористами мигрант задержан в Петербурге
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу
На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
Обновлено в 11:01
Происшествия
СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки
Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского
В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 11:01
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье
В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В российских офисах Bridgestone прошли обыски
Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве, Петербурге и Ульяновске.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии
Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Китае автомобиль совершил наезд на толпу школьников
На северо-востоке Китая в провинции Ляонин в результате наезда автомобиля на толпу школьников погибли пять человек, ещё 18 пострадали.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать наличие в материалах дела такой записи в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия.
Обновлено в 11:58