Происшествия

В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана
Газета.Ru
10:09

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей.
Газета.Ru10:09

Подробнее о событии

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется примерно в 70 миллионов рублей

Вести.Ru11:59

Стала известна стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова»

RT на русском11:13

Названа стоимость восстановления «Адмирала Кузнецова»

РИА Новости10:40

Авианосец «Адмирал Кузнецов» получил 52 повреждения, на ремонт которых потребуется 70 миллионов рублей

Эхо Москвы10:32

«Адмирал Кузнецов» из-за ЧП с плавдоком получил повреждения на 70 млн рублей

Коммерсантъ10:01

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

ТАСС09:52

Судоремонтный завод выделит 5,2 млн руб. на обследование затонувшего дока

РБК10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Происшествия

В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

Обновлено в 11:49
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после событий в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 12:00
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 11:56
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 11:58
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 11:44
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Едином миграционном центре Петербурга

Силовики проводят обыски в Едином миграционном центре в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Подтверждаем факт участия [в обысках], отказываемся от дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о следственных действиях в учреждении.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Завербованный террористами мигрант задержан в Петербурге

Обновлено в 11:50
Происшествия

В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
Обновлено в 11:01
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 11:01
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В российских офисах Bridgestone прошли обыски

Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве, Петербурге и Ульяновске.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Китае автомобиль совершил наезд на толпу школьников

На северо-востоке Китая в провинции Ляонин в результате наезда автомобиля на толпу школьников погибли пять человек, ещё 18 пострадали.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать наличие в материалах дела такой записи в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия.
Обновлено в 11:58
ещё по теме
Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
Корабль проекта 1143.5, единственный в составе Военно-морского флота России в своём классе, спущен на воду в 1987 году. В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное