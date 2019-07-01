Энергетика
В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцевМосковский Комсомолец 01 июля в 19:30
Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
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Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти
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