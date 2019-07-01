Энергетика
В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцевМосковский Комсомолец вчера в 19:30
Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Обновлено в 06:40
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
Обновлено в 08:33
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Обновлено в 13:52
Гаджеты
При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение
По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Политика
Макрон призвал Иран немедленно снизить запасы обогащённого урана
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран превысил установленный Соместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит низкообогащённого урана, и призвал Тереган немедленно снизить запасы ядерного топлива.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии
В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Технологии
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Происшествия
7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области
7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом
Обновлено в 15:10
Авто
В сеть попали фотографии нового BMW X6
В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
Здоровье
Два месяца, четыре дня — и вся жизнь. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС объявил голодовку
С 27 по 29 июня ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Митрофанов отбыл «голодную вахту» в санатории «Рассвет».
Обновлено в 18:01
Происшествия
Хабаровский СК начал проверку из-за травмирования детей на карусели
Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку по факту травмирования детей на карусели.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50