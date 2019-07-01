Энергетика

В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцевМосковский Комсомолец вчера в 19:30

Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
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Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти

RT на русском13:33

Нефтяная сделка ОПЕК оказалась угрозой для карманов россиян

Московский Комсомолец13:20

Cтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев

Татар-информ00:22

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

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ОПЕК+ предсказуемо продлила сделку и стремится к новой цели в будущем

ПРАЙМ13:14

Россия и ОПЕК согласовали бессрочную хартию и сокращение добычи нефти до апреля 2020 года

ТАСС14:03

ОПЕК+ продлил сокращение о добычи нефти

Накануне.Ruвчера в 18:04
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Анджелина Джоли снова попала в больницу

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Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

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Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
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Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

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Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

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Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
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Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено в 21:05
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Обновлено в 13:52
Гаджеты

При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение

По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Политика

Макрон призвал Иран немедленно снизить запасы обогащённого урана

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран превысил установленный Соместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит низкообогащённого урана, и призвал Тереган немедленно снизить запасы ядерного топлива.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Технологии

«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Происшествия

7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом

Обновлено в 15:10
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В сеть попали фотографии нового BMW X6

В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
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Два месяца, четыре дня — и вся жизнь. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС объявил голодовку

С 27 по 29 июня ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Митрофанов отбыл «голодную вахту» в санатории «Рассвет».
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 21:04
Происшествия

Хабаровский СК начал проверку из-за травмирования детей на карусели

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку по факту травмирования детей на карусели.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
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На «отжатой» у ФОКа земле в центре Волгограда растет свалка, живут бомжи и размножаются горожане

Обновлено в 10:25
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