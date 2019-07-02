Энергетика

Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычиКоммерсантъ 07:45

В декабре 2018-го, несмотря на сложные переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать очередное сокращение добычи — на 1,2 млн б/c от уровня октября 2018 года. В июле 2019-го ОПЕК поддержала продление сделки об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года.
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