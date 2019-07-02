Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Как передает РИА Новости, соглашение продлено на девять месяцев, документ подписали 24 страны.

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Политика Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Авто Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.

Политика В Совете Европы подсчитали долги России Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Интернет Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0 На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Спорт WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.

Общество В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.

Происшествия В Саратове приезжий попытался задушить полицейского В саратовском магазине приезжий из Кемеровской области попытался задушить полицейского, в результате чего сотрудник правоохранительных органов потерял сознание, сообщает региональное следственное управление СК.

Происшествия В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми "Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Политика Зеленский заявил, что будет «защищать украинский язык» Президент Украины Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык, а также придерживаться курса на интеграцию страны в ЕС и НАТО.

Происшествия Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Политика Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.

Футбол «Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова» Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Политика Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.