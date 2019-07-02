Энергетика

Страны ОПЕК согласовали продление сделки по сокращению добычи нефтиИзвестия вчера в 10:44

Страны ОПЕК на заседании в Вене 1 июля договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на делегатов, участвующих во встрече.
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