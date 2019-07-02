Энергетика
Страны ОПЕК согласовали продление сделки по сокращению добычи нефтиИзвестия вчера в 10:44
Страны ОПЕК на заседании в Вене 1 июля договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на делегатов, участвующих во встрече.
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Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
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Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18
Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
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Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
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Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
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Зе Луиш покинул московский «Спартак»
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Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
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Шоу-бизнес
На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо
Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Наука
Магистрант ВШЭ разработала самовосстанавливающийся биоматериал
Выпускница магистерской программы НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего» Анна Будникова получила премию Outstanding Science конкурса Biodesign Challenge 2019 за исследование микокарста — нового самовосстанавливающегося материала для городской среды на основе спор грибов.
Обновлено в 12:53
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Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
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Политика
Украина и Канада договорились о поставках оружия
Обновлено в 19:29
Транспорт
Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
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Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой представлен в России
Обновлено в 16:00
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Шемякин и «Союзмультфильм» создадут мультфильм о русском языке
Художник Михаил Шемякин и киностудия «Союзмультфильм» планируют начать работу над циклом детских анимационных фильмов для детей о русском языке.
Обновлено в 12:28
Технологии
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У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
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Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
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Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50