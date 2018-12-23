Президент ОПЕК и министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи рассказал о перспективах сокращения нефтедобычи, передает Bloomberg. Отмечается, что члены ОПЕК+ изучили предложение, связанное с запланированным снижением нефтедобычи.

Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

Энергетика Энергетика Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Энергетика Энергетика Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн.

Энергетика Энергетика Транспорт госкомпаний переведут на газ Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Новак прокомментировал падение цен на нефть Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.

Энергетика Энергетика С нового года в Пермском крае вырастут тарифы на электроэнергию Согласно решению РСТ, с 1 января 2019 года цена киловатт-часа по одноставочному тарифу для населения с нового года составит 3,99 рубля, а с 1 июля — 4,13 рубля.

Энергетика Энергетика Впервые с августа цены на бензин пошли на снижение Предыдущее недельное снижение стоимости бензина было зафиксировано в период с 7 по 13 августа.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Энергетика Энергетика В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Энергетика Энергетика 5% получила OMV в концессии на разработку газа в ОАЭ Добыча на месторождении Гаша начнется приблизительно в середине следующего десятилетия Австрийская нефтегазовая OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша в ОАЭ.

Энергетика Энергетика Баррель нефти ОПЕК 20 декабря подешевел на 2,2% Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 20 декабря, опустилась на 1,21 доллара, или на 2,2% — до 53,92 доллара с 55,13 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.

Энергетика Энергетика «Газпром межрегионгаз Краснодар» назвал количество должников в регионе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подсчитал количество должников за газ в регионе По данным компании, всего в Краснодарском крае 142 тыс. должников — это каждый десятый абонент.