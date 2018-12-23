Энергетика
Президент ОПЕК и министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи рассказал о перспективах сокращения нефтедобычи, передает Bloomberg. Отмечается, что члены ОПЕК+ изучили предложение, связанное с запланированным снижением нефтедобычи.
Газета.Ru15:51
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