Секретариат ОПЕК рекомендовал государствам картеля в 2019 году сократить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки в сравнении с октябрем текущего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в организации.

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Энергетика Энергетика Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.

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Энергетика Энергетика Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году «Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.

Энергетика Энергетика Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Энергетика Энергетика Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.

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Энергетика Энергетика Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке просели по итогам торгов на 0,52 доллара и составили 50,93 доллара за баррель.

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